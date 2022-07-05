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Firuze, her şeyi bildiğini Kağan'a anlattı...

GİRİŞ TARİHİ: 05.07.2022, 11:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.07.2022, 11:19
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Firuze, her şeyi bildiğini Kağan'a anlattı...

Sevmek Zamanı'nın 3. Bölümü'nde ortaya çıkan gerçekler iyiden iyiye gün yüzüne çıktı.

Firuze, her şeyi bildiğini Kağan'a anlattı...

Firuze, Kağan'la çıktığı yolda hayal kırıklığına uğradı.

Firuze, her şeyi bildiğini Kağan'a anlattı...

Firuze'ye doğum günü sürprizi yapan Kağan beklemediği kadar soğuk bir karşılık buldu.

Firuze, her şeyi bildiğini Kağan'a anlattı...

Kağan'ın evli olduğunu öğrenmesinin ardından büyük bir hayalkırıklığı yaşayan Firuze, ilk kez aşık olmanın bedelini ağır ödedi.

Firuze, her şeyi bildiğini Kağan'a anlattı...

Leyla, Firuze'nin karşısına bir kez daha çıkarak "Kocamdan uzak dur" mesajı verdi. Firuze ise aşık olduğu adamın Kağan değil, Alper isimli bekar bir şoför olduğunu dile getirdi.

Firuze, her şeyi bildiğini Kağan'a anlattı...

Kağan'ın annesi Zeynep, yaşananları öğrendikten sonra Firuze'nin peşine düştü. Zeynep, Feryat'a ulaşarak ona gerçeği anlattı.

Firuze, her şeyi bildiğini Kağan'a anlattı...

Feryat ise kardeşinin evli bir erkekle beraberliğini sindiremeyerek onunla yüzleşti.

Firuze, her şeyi bildiğini Kağan'a anlattı...

Firuze, yaşananların ardından dayanamayarak Kağan'a her şeyi bildiğini anlattı.

Firuze, her şeyi bildiğini Kağan'a anlattı...

İkili arasında çıkan tartışmayı gören Ömer, olaya dahil oldu. Ömer'in müdahalesiyle Kağan yaralandı. Leyla, Kağan'ın yaralanmasından Firuze'yi sorumlu tuttu.

Firuze, her şeyi bildiğini Kağan'a anlattı...

Her bölümünde aşkı ve entrikayı derinden hissettiren Sevmek Zamanı, her Pazartesi 20.00'de atv'de.

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