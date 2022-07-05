Firuze, her şeyi bildiğini Kağan'a anlattı...

Kağan'ın evli olduğunu öğrenmesinin ardından büyük bir hayalkırıklığı yaşayan Firuze, ilk kez aşık olmanın bedelini ağır ödedi.
Leyla, Firuze'nin karşısına bir kez daha çıkarak "Kocamdan uzak dur" mesajı verdi. Firuze ise aşık olduğu adamın Kağan değil, Alper isimli bekar bir şoför olduğunu dile getirdi.
Kağan'ın annesi Zeynep, yaşananları öğrendikten sonra Firuze'nin peşine düştü. Zeynep, Feryat'a ulaşarak ona gerçeği anlattı.
İkili arasında çıkan tartışmayı gören Ömer, olaya dahil oldu. Ömer'in müdahalesiyle Kağan yaralandı. Leyla, Kağan'ın yaralanmasından Firuze'yi sorumlu tuttu.