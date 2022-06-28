Firuze, o gerçekle yüzleşti!

Sevmek Zamanı 2. Bölümü ile atv ekranına geldi. atv'nin Süreç Film imzalı dizisi Sevmek Zamanı'nın 2. Bölümü'nde yine arkada kalmış sırlar ortaya çıktı. Kağan'ın 5 yıllık eşi Leyla, Firuze'nin eşiyle ilişkisini öğrendi. Kağan'ı Alper olarak tanıyan Firuze ise kendisini ilk kez aşık hissetmenin mutluluğu içindeydi. Mehmet, Firuze'ye aşkını ilan etse de sevdiği kızdan beklediği karşılığı alamadı. Firuze, Kağan'la mutluydu. Deniz kenarında sevdiği adamla oyun oynuyordu. Kağan da günden güne Firuze'ye daha çok bağlanıyordu. Leyla son anda beklenen hamlesini yaptı ve Kağan'ın gerçek kimliğini Firuze'ye gösterdi. Firuze ise o anlarda derin bir acı çekerek gözyaşı döktü. Sevmek Zamanı, yeni bölümleri ile her Pazartesi atv'de.