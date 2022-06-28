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SEVMEK ZAMANI GALERİ

Firuze, o gerçekle yüzleşti!

GİRİŞ TARİHİ: 28.06.2022, 23:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.06.2022, 23:08
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Firuze, o gerçekle yüzleşti!

Sevmek Zamanı 2. Bölümü ile atv ekranına geldi.

Firuze, o gerçekle yüzleşti!

atv'nin Süreç Film imzalı dizisi Sevmek Zamanı'nın 2. Bölümü'nde yine arkada kalmış sırlar ortaya çıktı.

Firuze, o gerçekle yüzleşti!

Kağan'ın 5 yıllık eşi Leyla, Firuze'nin eşiyle ilişkisini öğrendi.

Firuze, o gerçekle yüzleşti!

Kağan'ı Alper olarak tanıyan Firuze ise kendisini ilk kez aşık hissetmenin mutluluğu içindeydi.

Firuze, o gerçekle yüzleşti!

Mehmet, Firuze'ye aşkını ilan etse de sevdiği kızdan beklediği karşılığı alamadı.

Firuze, o gerçekle yüzleşti!

Firuze, Kağan'la mutluydu. Deniz kenarında sevdiği adamla oyun oynuyordu.

Firuze, o gerçekle yüzleşti!

Kağan da günden güne Firuze'ye daha çok bağlanıyordu.

Firuze, o gerçekle yüzleşti!

Leyla son anda beklenen hamlesini yaptı ve Kağan'ın gerçek kimliğini Firuze'ye gösterdi.

Firuze, o gerçekle yüzleşti!

Firuze ise o anlarda derin bir acı çekerek gözyaşı döktü.

Sevmek Zamanı, yeni bölümleri ile her Pazartesi atv'de.

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