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SEVMEK ZAMANI GALERİ

İlk Bölüm Foto Galeri

1. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 18.06.2022, 11:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.06.2022, 11:26
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İlk Bölüm Foto Galeri

Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca birdenbire değişir.

İlk Bölüm Foto Galeri

Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken, ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikilir.

İlk Bölüm Foto Galeri

Yaşadığı saf ve tutkulu aşk, onu üzen gerçeklerden kaçabildiği tek sığınağı olmuşken, Firuze aşık olduğu adamın büyük sırrından habersizdir

İlk Bölüm Foto Galeri

Bu sır gün ışığına çıktığında artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak, Firuze'nin sınavı asıl bundan sonra başlayacaktır.

İlk Bölüm Foto Galeri

Sevmek Zamanı...

İlk Bölüm Foto Galeri

ilk bölümüyle...

İlk Bölüm Foto Galeri

Pazartesi 20.00'de atv'de

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