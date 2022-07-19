Sevmek Zamanı'na veda...

Deniz Işın ve İlhan Şen'i bir araya getiren Sevmek Zamanı, ekrana veda etti. Sevmek Zamanı'nın final bölümünde Feryat'ın başına gelenler izleyenleri duygulandırdı. Leyla'nın internette yaydığı görüntüler, Feryat için bir linç kampanyasına dönüştü. Feryat'ın başına gelenleri öğrenen Kağan, ailesinden hesap sordu. Çiğdem'e yardım etmek için mesleğinden olan Feryat, yine de gerçekleri açıklamadı. Firuze, Feryat hakkında konuşan velilere sert çıkarken ağabeyinin iftiraya uğradığını dile getirdi. Gözaltına alınan Feryat, savcıya dahi olan biteni anlatmayarak öğrencisini korumaya devam etti. Çiğdem ise öğretmeninin yaşadıklarına kayıtsız kalamayarak kendi isteğiyle savcıya gerçekleri anlattı. Feryat, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte hem okuluna hem de öğrencilerine kavuştu.