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SEVMEK ZAMANI GALERİ

Sevmek Zamanı'na veda...

GİRİŞ TARİHİ: 19.07.2022, 11:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.07.2022, 11:47
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Sevmek Zamanı'na veda...

Deniz Işın ve İlhan Şen'i bir araya getiren Sevmek Zamanı, ekrana veda etti.

Sevmek Zamanı'na veda...

Sevmek Zamanı'nın final bölümünde Feryat'ın başına gelenler izleyenleri duygulandırdı.

Sevmek Zamanı'na veda...

Leyla'nın internette yaydığı görüntüler, Feryat için bir linç kampanyasına dönüştü.

Sevmek Zamanı'na veda...

Feryat'ın başına gelenleri öğrenen Kağan, ailesinden hesap sordu.

Sevmek Zamanı'na veda...

Çiğdem'e yardım etmek için mesleğinden olan Feryat, yine de gerçekleri açıklamadı.

Sevmek Zamanı'na veda...

Firuze, Feryat hakkında konuşan velilere sert çıkarken ağabeyinin iftiraya uğradığını dile getirdi.

Sevmek Zamanı'na veda...

Gözaltına alınan Feryat, savcıya dahi olan biteni anlatmayarak öğrencisini korumaya devam etti.

Sevmek Zamanı'na veda...

Çiğdem ise öğretmeninin yaşadıklarına kayıtsız kalamayarak kendi isteğiyle savcıya gerçekleri anlattı.

Sevmek Zamanı'na veda...

Feryat, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte hem okuluna hem de öğrencilerine kavuştu.

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