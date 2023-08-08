100 karede Sıla dizisi

İstanbul'da köklü bir ailede evlatlık olarak büyüyen Sıla, başına geleceklerden habersiz ve sorunsuz mutlu bir yaşam sürmektedir. Öldü sandığı gerçek ailesi ve onların karşı konulamaz töreleriyle bir gün ansızın tanışır. Hayatı alt üst olur.



Gerçek babası ve abisi, Sıla'nın büyüdüğü eve gelirler. Sıla'ya annesinin ölmek üzere olduğunu ve son isteğinin kızını görmek olduğunu söylerler. Aslında Sıla'yı berdel karşılığında vermek için, götüreceklerini saklarlar. Öz annesini merak eden Sıla, onu görmek için doğduğu şehre gittiğinde başına geleceklerden habersizdir.