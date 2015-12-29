Şirket Bilgileri: Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
Ünvanı: Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
Yayın ortamı: Uydu ortamı, Kablo ortamı , Karasal ortam
Türksat
Frekans: 12053
Sembol oranı: 27500
Polorizasyon: Horizontal
Fec: 5/6
Yazışma adresi: Tem Medya Merkezi Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:29/1 Eyüp/ İstanbul
İnternet adresi: www.atv.com.tr
e-posta adresi: iletisim@atv.com.tr
Sorumlu Müdürler
Adı-soyadı: Şefik Çalık
Posta adresi: Tem Medya Merkezi Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:29/1 Eyüp/ İstanbul
e-posta adresi: iletisim@atv.com.tr
İzleyici Temsilcisi
Adı-soyadı: Mehmet Dilaver Kıvrak
Posta adresi: Tem Medya Merkezi Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:29/1 Eyüp/ İstanbul
e-posta adresi: izleyicitemsilcisi@atv.com.tr