ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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Künye

GİRİŞ TARİHİ:  29.12.2015, 12:06 GÜNCELLEME TARİHİ:  27 Temmuz 2021 Salı, 16:35
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Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi

Şirket Bilgileri: Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
Ünvanı: Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
Yayın ortamı: Uydu ortamı, Kablo ortamı , Karasal ortam

Türksat
Frekans: 12053
Sembol oranı: 27500
Polorizasyon: Horizontal
Fec: 5/6

Yazışma adresi: Tem Medya Merkezi Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:29/1 Eyüp/ İstanbul
İnternet adresi: www.atv.com.tr
e-posta adresi: iletisim@atv.com.tr

Sorumlu Müdürler

Adı-soyadı: Şefik Çalık
Posta adresi: Tem Medya Merkezi Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:29/1 Eyüp/ İstanbul
e-posta adresi: iletisim@atv.com.tr

İzleyici Temsilcisi

Adı-soyadı: Mehmet Dilaver Kıvrak
Posta adresi: Tem Medya Merkezi Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:29/1 Eyüp/ İstanbul
e-posta adresi: izleyicitemsilcisi@atv.com.tr

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