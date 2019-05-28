A2Tv Künye

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi
Şirket Bilgileri: Turkuvaz Yeni Asır Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
Ünvanı: Turkuvaz Yeni Asır Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
Yayın ortamı: Uydu, Kablo, Karasal
Yayın Türü: Genel
a2tv frekans bilgileri
Frekans: 11999
Sembol Oranı: 11666
FEC: 3/4
Polarizasyon: Dikey (Vertical)
Yazışma adresi: Tem Medya Merkezi Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:29/1 Eyüp/ İstanbul
İnternet adresi: www.a2tv.com.tr
e-posta adresi: iletisim@a2tv.com.tr
Sorumlu Müdürler
Adı-soyadı: Şefik Çalık
Posta adresi: Tem Medya Merkezi Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:29/1 Eyüp/ İstanbul
e-posta adresi: iletisim@a2tv.com.tr
İzleyici Temsilcisi
Adı-soyadı: Mehmet Dilaver Kıvrak
Posta adresi: Tem Medya Merkezi Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:29/1 Eyüp/ İstanbul
e-posta adresi: izleyicitemsilcisi@a2tv.com.tr