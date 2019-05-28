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A2Tv Künye

GİRİŞ TARİHİ:  28.05.2019, 14:49 GÜNCELLEME TARİHİ:  27 Temmuz 2021 Salı, 17:19

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi

Şirket Bilgileri: Turkuvaz Yeni Asır Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
Ünvanı: Turkuvaz Yeni Asır Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
Yayın ortamı: Uydu, Kablo, Karasal
Yayın Türü: Genel

a2tv frekans bilgileri
Frekans: 11999
Sembol Oranı: 11666
FEC: 3/4
Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Yazışma adresi: Tem Medya Merkezi Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:29/1 Eyüp/ İstanbul
İnternet adresi: www.a2tv.com.tr
e-posta adresi: iletisim@a2tv.com.tr

Sorumlu Müdürler

Adı-soyadı: Şefik Çalık
Posta adresi: Tem Medya Merkezi Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:29/1 Eyüp/ İstanbul
e-posta adresi: iletisim@a2tv.com.tr

İzleyici Temsilcisi

Adı-soyadı: Mehmet Dilaver Kıvrak
Posta adresi: Tem Medya Merkezi Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:29/1 Eyüp/ İstanbul
e-posta adresi: izleyicitemsilcisi@a2tv.com.tr

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