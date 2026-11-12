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Türkiye-Belçika maçında gözler bu yıldızlarda!

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, İzmir'de Belçika'yı konuk ediyor! Millî Takım, kritik mücadelede güçlü rakibi karşısında sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken futbolseverleri heyecan dolu bir 90 dakika bekliyor.

GİRİŞ TARİHİ: 12.11.2026 12:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.11.2026 12:42
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Türkiye-Belçika maçında gözler bu yıldızlarda!
Arda Güler, Belçika savunmasına karşı!

Millî takımın hücumdaki en önemli kozlarından Arda Güler, Belçika karşısında yaratacağı fırsatlarla dikkatleri üzerine çekecek.

Türkiye-Belçika maçında gözler bu yıldızlarda!
Kevin De Bruyne – Belçika'nın en büyük kozu!

Belçika'nın yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne, Türkiye karşısında yeniden sahne alacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada attığı iki golle galibiyetin mimarlarından olan deneyimli oyuncu, İzmir'de de Belçika'nın en önemli hücum silahlarından biri olacak.

Türkiye-Belçika maçında gözler bu yıldızlarda!
Romelu Lukaku – Savunmanın karşısındaki golcü!

Belçika'nın tecrübeli santrforu Romelu Lukaku, fizik gücü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Millilerin savunma hattı, güçlü golcünün hareket alanını kısıtlamak için dikkatli olmak zorunda.

Türkiye-Belçika maçında gözler bu yıldızlarda!
Orta sahada İsmail Yüksek – Hans Vanaken mücadelesi!

Orta sahadaki ikili mücadeleler, iki takımın oyun üstünlüğünü belirlemede önemli rol oynayabilir.

Türkiye-Belçika karşılaşması bugün saat 20.00'de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak ve atv'den canlı yayınlanacak.

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