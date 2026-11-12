Türkiye-Belçika maçında gözler bu yıldızlarda!

Kevin De Bruyne – Belçika'nın en büyük kozu!

Belçika'nın yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne, Türkiye karşısında yeniden sahne alacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada attığı iki golle galibiyetin mimarlarından olan deneyimli oyuncu, İzmir'de de Belçika'nın en önemli hücum silahlarından biri olacak.