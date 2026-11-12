Türkiye-Belçika maçında gözler bu yıldızlarda!

Millî takımın hücumdaki en önemli kozlarından Arda Güler, Belçika karşısında yaratacağı fırsatlarla dikkatleri üzerine çekecek.
Belçika'nın yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne, Türkiye karşısında yeniden sahne alacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada attığı iki golle galibiyetin mimarlarından olan deneyimli oyuncu, İzmir'de de Belçika'nın en önemli hücum silahlarından biri olacak.
Belçika'nın tecrübeli santrforu Romelu Lukaku, fizik gücü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Millilerin savunma hattı, güçlü golcünün hareket alanını kısıtlamak için dikkatli olmak zorunda.