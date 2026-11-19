Türkiye, Fransa deplasmanında da kaybetti!
A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi A Ligi'ndeki son sınavında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Abdülkerim Bardakcı'nın son dakikalarda kaydettiği gol puan için yeterli olmazken milliler, altı karşılaşmanın tamamını kaybederek grubunu puansız tamamladı ve B Ligi'ne düştü.
İngiltere, İspanya'nın yenilmezlik serisini bitirdi!
Madrid'de oynanan dev mücadelede İngiltere, İspanya'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada üç farklı üstünlüğü yakalayan İngilizler, rakibinin geri dönüş çabasına rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla İspanya'nın 43 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
Almanya, Hollanda'yı farklı mağlup etti!
Uluslar Ligi'nin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Sahasında etkili bir performans ortaya koyan Almanya, rakibini 5-0 mağlup ederek turnuvanın son haftasına damga vuran sonuçlardan birine imza attı.
Pedro Neto kırmızı kart gördü, Portekiz galibiyeti bırakmadı!
Galler ile Portekiz arasında oynanan mücadele tam anlamıyla nefes kesti. Karşılaşmada 2-1 geriye düşen Portekiz, skoru 3-2'ye getirerek galibiyete uzandı. Pedro Neto'nun 74. dakikada kırmızı kart görmesiyle son bölümü 10 kişi oynayan Portekiz, zorlu deplasmandan üç puanla ayrıldı.
Harry Kane 8 golle rakiplerine fark attı!
İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane, Uluslar Ligi lig aşamasında gösterdiği performansla gol krallığının zirvesine yerleşti. Altı karşılaşmanın tamamında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, toplam sekiz gole ulaştı. En yakın takipçileri altı golde kalan Kane, turnuvanın gol krallığı yarışında önemli bir avantaj elde etti.