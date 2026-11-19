Gol krallığında Harry Kane zirvede!

Harry Kane 8 golle rakiplerine fark attı!

İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane, Uluslar Ligi lig aşamasında gösterdiği performansla gol krallığının zirvesine yerleşti. Altı karşılaşmanın tamamında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, toplam sekiz gole ulaştı. En yakın takipçileri altı golde kalan Kane, turnuvanın gol krallığı yarışında önemli bir avantaj elde etti.