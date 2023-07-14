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ÜVEY ANNE GALERİ

4. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.07.2023, 10:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.07.2023, 10:39
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4. Bölüm Foto Galeri

Faruk ve İpek'in önemli bir müşteriyle iş yemeğindeyken son anda çevirdiği dümenle yemeğe dahil olan Serap, tam da anlaşma konusu riske girmişken olayların seyrini de��iştirir ve müşteriler tekrar anlaşma yapmak isterler.

4. Bölüm Foto Galeri

Müşterilerin anlaşma yapmak için onları kendi otellerine davet etmesiyle Serap çok mutlu olmuştur. Çünkü İpek bir toplantısı yüzünden günübirlik de olsa yapacakları bu seyahate katılmayacaktır.

4. Bölüm Foto Galeri

Bu durum Serap'ın Faruk'la baş başa kalması için iyi bir fırsattır. Ancak Serap'ı bu konuda bekleyen sürpriz hevesini kursağında bırakacaktır.

4. Bölüm Foto Galeri

Serap ile Cem'in evlenmeyeceğini öğrenen Nisan, Cem'le geçirdiği güzel anlardan sonra Cem'e hazırladığı sürprizle büyük bir risk aldığının farkında değildir.

4. Bölüm Foto Galeri

Diğer yandan Mete, karısı İpek ile Faruk'un yakınlığından rahatsızlık duymaya başlayınca kontrolden çıkar ve İpek'i zor duruma sokar.

4. Bölüm Foto Galeri

Faruk'la İpek'in yakınlığı en çok da Serap'ı rahatsız ediyordur ve Serap, Naz'ı kullanarak ikisinin arasını açmak için hamlelerine başlar.

4. Bölüm Foto Galeri

Fakat Serap daha sonra çok daha tehlikeli bir işe kalkışarak olayı hayati bir noktaya taşıyacaktır.

4. Bölüm Foto Galeri

Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Ecenaz Üçer, Doruk Öztürk, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Ali Yerlikaya, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Defne Hacıoğlu, Deniz Hıracan, Selinda Nur Keküllüoğlu, Emir Kaan Özkan ve Ayşen İnci

4. Bölüm Foto Galeri

Dizinin hikayesini Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş kaleme alıyor.

4. Bölüm Foto Galeri

Üvey Anne'nin yönetmen koltuğunda Güzide Balcı oturuyor.

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