ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ÜVEY ANNE GALERİ

5. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 21.07.2023, 10:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.07.2023, 10:48
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5. Bölüm Foto Galeri

Ömer'in başına gelenlerden sonra Faruk evdekilerden hesap sorar.

5. Bölüm Foto Galeri

Serap Faruk'tan hiç ummadığı bir tepki alınca hemen tutum değiştirir ve güya evdekileri korumak adına tüm suçu üstlenip evden ayrılır!

5. Bölüm Foto Galeri

Onun evden gidişi özellikle Naz'ı çok etkilemiştir.

5. Bölüm Foto Galeri

Serap, Naz'ın bu tepkisini kurnazca tetikleyerek eve tekrar geri dönüş planını devreye sokar.

5. Bölüm Foto Galeri

İpek ise Faruk'un zor zamanlarında yine yanındadır.

5. Bölüm Foto Galeri

Bir yandan Efsun serisini Farukların evlilik yıldönümüne yetiştirmeye çalışırken diğer yandan Mete'nin geçirdiği travmadan sonra onu kendi evine alıp onunla ilgilenmeye başlar ve bunu Faruk'tan gizler.

5. Bölüm Foto Galeri

Diğer yandan Nisan, Ömer konusunda kendisini suçlu hissederken Cem'in aniden kendisinden uzaklaşmasına anlam vermeye çalışıyordur.

5. Bölüm Foto Galeri

Cem ise Ömer'in hastaneye kaldırılması sürecinde ve sonrasında Serap'ın yaptıklarından çok fazla etkilenmiştir!

5. Bölüm Foto Galeri

Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Bengü Balta, Nehir Gökdemir

5. Bölüm Foto Galeri

Ecenaz Üçer, Doruk Öztürk, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Ali Yerlikaya, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Defne Hacıoğlu, Deniz Hıracan, Selinda Nur Keküllüoğlu, Emir Kaan Özkan ve Ayşen İnci

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