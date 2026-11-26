Görme engelli olan Esra Durmuş, yarışmadan kazanacağı ödülle dünyayı gezmek, farklı kültürleri yakından tanımak istiyor.
Genç yarışmacı, aynı zamanda kendisi gibi dezavantajlı bireylere yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
Yarışmanın ilk turunda arka arkaya iki kez 5 milyon TL'lik kutuyu açtıran Esra, Var Mısın Yok Musun tarihinde bir ilke imza attı.
Büyük ödüllerin elenmesiyle hayal kırıklığı yaşayan yarışmacı, arkadaşlarının desteğini alarak mücadelesini sürdürdü.
İkinci turda da şanssızlığı devam eden Esra, bu kez 1 milyon TL ve 3 milyon TL'lik kutulara veda etti.
Üçüncü ve dördüncü turlarda mavi ve sarı kutuları açtırarak yeniden umutlanan yarışmacı, beşinci turda 750 bin TL'lik kutuyu seçince bankanın teklifi 195 bin TL'ye geriledi.
Bu miktarın hayallerini gerçekleştirmek için yeterli olmayacağını düşünen Esra, bankanın teklifini kabul etmeyerek "Yokum" dedi.
Bankadan gelen 940 bin TL'lik teklifi değerlendiren yarışmacı, bu kez "Varım" diyerek yarışmadan ayrılmayı tercih etti.