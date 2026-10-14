Var Mısın Yok Musun'da milyonluk ödül kazandı!

18 numaralı kutuyla yarışan Naciye, daha ilk turda 5 milyon TL ve 1 milyon TL'lik kutuları açtırarak oyuna büyük kayıplarla başladı. Çocukluğundan beri kamera karşısında olmayı hayal ettiğini anlatan Naciye, stüdyodaki kameraları öperek yarışmanın en renkli anlarından birine imza attı. Yarışma boyunca neşeli tavırlarıyla geceye renk katan Naciye, ailesinin görüntülü olarak yayına bağlanmasıyla duygusal anlar da yaşadı.