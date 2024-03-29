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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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YABAN ÇİÇEKLERİ GALERİ

2. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.03.2024, 10:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.03.2024, 10:59
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2. Bölüm Foto Galeri

Ela, olanları kabullenmekte güçlük çekiyor ve babasının yanında olamadığı için kendini suçluyordur.

2. Bölüm Foto Galeri

Kılıç ise Ela'ya destek olmaya çalışır.

2. Bölüm Foto Galeri

Kılıç'ın, Osman Fevzi'nin intihar ettiğini açıklamasıyla Nurten evine geri döner ve her şeyin eski haline dönmesini ister.

2. Bölüm Foto Galeri

Nurten ve Berna arasında bir yüzleşme yaşanır.

2. Bölüm Foto Galeri

Bu yüzleşmenin galibi kim olacaktır?

2. Bölüm Foto Galeri

Osman Fevzi'nin avukatı, vasiyeti açıklamak için Ela, Kenan, Nurten ve Kılıç'ı arar.

2. Bölüm Foto Galeri

Ela, Kılıç'ın da vasiyette olma sebebini öğrenince çok sinirlenir.

2. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada yurtdışından dönen İhsan'ın oğlu Gökhan, Ela'yı manipüle eder ve ortaklık adımları atılır.

2. Bölüm Foto Galeri

Ancak Kılıç buna direnir ve işleri tersine çevirir.

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