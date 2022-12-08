ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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YALNIZ KURT GALERİ

29. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 08.12.2022, 11:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.12.2022, 11:53
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29. Bölüm Foto Galeri

Davut'un söylediklerinden sonra iyice kafası karışan Altay, görevi ve aşkı arasında kalır. Barış'ı ise belki yeni bir aşka yelken açtırmaya sebep olacak bir sürpriz beklemektedir.

29. Bölüm Foto Galeri

DAEŞli teröristler ise gençleri etkilemek için Cami'lere dadanırlar. Minnet Hoca ise onlara geçit vermemek için kıyasıya mücadele edecektir. Müstakim ve Ferdi de O'nu yalnız bırakmazlar.

29. Bölüm Foto Galeri

Halit'in yardımlarıyla akıl hastanesinden kaçan Haruncan'ın ailesi ve Meryem için hazırladığı büyük bir planı vardır.

29. Bölüm Foto Galeri

Haruncan bütün dengeleri değiştirecek bu hamlesi sonrasında Meryem'i de alıkoyacaktır.

29. Bölüm Foto Galeri

Meryem'in Karacabeyler'in evine gittiğini öğrenen Altay ise çılgına döner ve tek başına Meryem'i almak için Karacabeyler'in evine baskın yapar.

29. Bölüm Foto Galeri

Yalnız Kurt Cuma 20.00'de atv'de

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