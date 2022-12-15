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30. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.12.2022, 14:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.12.2022, 14:28
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30. Bölüm Foto Galeri

Altay ve Meryem, Can'ın elinde tutsaktır. Can, Meryem'e teklifini yapar. Ya Can ile birlikte olacak ya da Altay'ın ölümüne şahitlik edecektir.

30. Bölüm Foto Galeri

Meryem şok içinde ne yapacağını bilememektedir. Altay ile Meryem ölüm ile burun burunayken Can'ın Halit ile konsül üzerine planları da işlemektedir.

30. Bölüm Foto Galeri

Can konsül üyesi olacak, Halit de konsülün başına geçecektir.

30. Bölüm Foto Galeri

Tek sorun Harun Karacabey'in yokluğunda bunu konsüle kabul ettirmektir. Halit'in dehası bu noktada işe yarayacaktır.

30. Bölüm Foto Galeri

Minnet ve Ferdi, Müstakim'in ısrarlarına daha fazla dayanamazlar ve soluğu Red Embers'da alırlar. Müstakim, Altay ile Meryem'in burada olduğundan emindir.

30. Bölüm Foto Galeri

Kısa sürede çatışma başlar. Ama bu hamleleri Barış'tan gelen kesin emirle son bulur.

30. Bölüm Foto Galeri

Artık sıra Ahmet'in resmi bir aramayla Red Embers'a girmesindedir. Ama orada göreceği manzara kendisini şok edecektir.

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