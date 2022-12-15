30. Bölüm Foto Galeri

Altay ve Meryem, Can'ın elinde tutsaktır. Can, Meryem'e teklifini yapar. Ya Can ile birlikte olacak ya da Altay'ın ölümüne şahitlik edecektir.
Meryem şok içinde ne yapacağını bilememektedir. Altay ile Meryem ölüm ile burun burunayken Can'ın Halit ile konsül üzerine planları da işlemektedir.
Tek sorun Harun Karacabey'in yokluğunda bunu konsüle kabul ettirmektir. Halit'in dehası bu noktada işe yarayacaktır.
Minnet ve Ferdi, Müstakim'in ısrarlarına daha fazla dayanamazlar ve soluğu Red Embers'da alırlar. Müstakim, Altay ile Meryem'in burada olduğundan emindir.