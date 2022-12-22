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31. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.12.2022, 12:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.12.2022, 12:19
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31. Bölüm Foto Galeri

Doğan kurulan tuzakla elinden alınan Merkez Bankası baş yazılımcısını kurtarmak için harekete geçer.

31. Bölüm Foto Galeri

Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital para projesi tehlike altında olacaktır. Barış ve Minnet de Doğan'ın yanında operasyona katılırlar.

31. Bölüm Foto Galeri

Ahmet Hemşinli'nin Red Embers'a yaptığı baskından eli boş dönmesinin ardından herkes tekrar Altay'ı bulmak için harekete geçer. Doğan'ın Altay'ı kurtarmak için bir planı vardır. Doğan, Halit Yıldırım'a gider.

31. Bölüm Foto Galeri

Konsül üyeleri ise Harun Karacabey'in ortadan kaybolmasına bir türlü anlam veremezler ve bu olayın peşine düşerler. Mira'nın ise Barış'a oynadığı oyunda artık farklı planları vardır.

31. Bölüm Foto Galeri

Halit ve Doğan'ın yaptığı anlaşma gereği Red Embers ve tim hurdalıkta karşı karşıya gelirler. Doğan, Altay'ı istemektedir. Halit ise dijital para projesini. Can'ın ise çok başka planları vardır.

31. Bölüm Foto Galeri

Doğan merkez bankası baş yazılımcısını kurtarabilecek mi? Doğan Altay'ı kurtarmak için Halit Yıldırım'a ne teklif edecek?

31. Bölüm Foto Galeri

Mira'nın planlarındaki değişiklik ne olacak? Red Embers ve timin hurdalıktaki karşılaşmasında neler olacak?

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