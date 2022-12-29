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32. Bölüm (Final) Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.12.2022, 16:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.12.2022, 16:49
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32. Bölüm (Final) Foto Galeri

Altay'ın Haruncan Karacabey'i öldürmesi ve beraberindeki Yıldırım Timi'nin hamleleri konsülde büyük tartışmalara yol açmaktadır.

32. Bölüm (Final) Foto Galeri

Ayrık fikirler ve derin sorgulamalar artık açıktan yapılmaktadır. Bunu gören Halit son gücünü toplayıp öldürücü hamleyi yapmanın peşindedir. İlk hedef bellidir.

32. Bölüm (Final) Foto Galeri

Bölgede her yerde bulunan Türk istihbaratçıların listesi… Ve tabii ki bu listenin güvenliğinden sorumlu Tekin Giritli, namı diğer Viking.

32. Bölüm (Final) Foto Galeri

Barış, Mira'yı ikna etmeye çalışmaktadır. Ama Mira'yı bambaşka bir son beklemektedir. Ve yine aşkının peşinde olan Altay da Meryem'in peşindedir.

32. Bölüm (Final) Foto Galeri

Tim'den ayrı bir şekilde Meryem'e ulaşmanın yolunu bulur. Ve bu yolun sonu Halit'e çıkmaktadır.

32. Bölüm (Final) Foto Galeri

Halit'in karşısına çıkar ve onu kaçırır. Meryem'in yanına gitmek istemektedir. Fakat bu yolun sonu Altay'ın bütün değerlerine, sevdiklerine ve devlet sevgisine karşı en büyük sınav olacaktır.

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