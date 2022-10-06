ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
YALNIZ KURT GALERİ

Yalnız Kurt yeni sezona hazır

GİRİŞ TARİHİ: 06.10.2022, 10:17 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.10.2022, 10:19
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Yalnız Kurt yeni sezona hazır

14 Ekim Cuma akşamı seyirciyle buluşacak. atv ekranlarına etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla damga vuran Yalnız Kurt'un yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu.

Yalnız Kurt yeni sezona hazır

Yeni sezonda kadroya 15 yeni oyuncu katıldı. 14 Ekim Cuma akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosuna Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem gibi isimler dahil oldu.

Yalnız Kurt yeni sezona hazır

Etkileyici hikayesi ile yayınlandığı günden beri gündem yaratan Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

Yalnız Kurt yeni sezona hazır

Yalnız Kurt'ta geçen sezon Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine, Hilmi Özçelik, Furkan Esen, Doğu Can gibi birçok başarılı isim rol alıyordu.

Yalnız Kurt yeni sezona hazır

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf Film'in, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği,

Yalnız Kurt yeni sezona hazır

senaryosunu Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını, Osman Sınav üstleniyor.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN