Yalnız Kurt yeni sezona hazır

Yeni sezonda kadroya 15 yeni oyuncu katıldı. 14 Ekim Cuma akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosuna Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem gibi isimler dahil oldu.