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ZEMBİLLİ GALERİ

13. Bölüm (Final) Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 27.03.2025, 11:02 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.03.2025, 11:05
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13. Bölüm (Final) Foto Galeri

Kadir, Nuran'ın gidişiyle dağılmıştır ama bunu kabul etmez.

13. Bölüm (Final) Foto Galeri

Adem ve Fidan ise heyecanlı bir düğün hazırlığı içindedirler. Tam da bu sırada Şükran, abisinin borcundan dolayı gelen haciz kararıyla büyük bir üzüntü yaşar.

13. Bölüm (Final) Foto Galeri

Tarık bulduğu defineyi müzeye götürmeye karar verir.

13. Bölüm (Final) Foto Galeri

Zembilli bayram sabahına uyanır. Bayram namazı, ardından bayramlaşmalar yapılır.

13. Bölüm (Final) Foto Galeri

Zembilli bayram sabahına uyanır. Bayram namazı, ardından bayramlaşmalar yapılır. Kadir ve İshak ramazan davulcusu olarak bahşiş toplamaya çıkarlar, fakat onları bir sürpriz beklemektedir.

13. Bölüm (Final) Foto Galeri

Daha sonra Kadir davulunu alıp Refik'in evinin yolunu tutar, Nuran'la konuşmak ister. Nuran ise Kadir'e son kararını söyler.

13. Bölüm (Final) Foto Galeri

Vahit için de büyük gün gelmiştir, imamlık sınavlarına girer ve sonucu merakla beklemektedir. Tüm bunlar yaşanırken Kadir'in bedbaht hali herkese dert olur.

13. Bölüm (Final) Foto Galeri

Tarık, Kadir için bir plan yapar. Kadir, Adem ve Fidan'ın düğününde Nuran'ı tekrar kaçıracaktır.

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