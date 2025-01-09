canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
9
BİLDİRİMLER
  • Can Borcu - 2. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
ZEMBİLLİ GALERİ

2. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.01.2025, 10:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.01.2025, 10:47
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
2. Bölüm Foto Galeri

Murad, İlyas'la kozlarını paylaşacaktır ancak bu öfkeli kararın üstüne Adem gelir ve İlyas'ı Murad'ın elinden alır.

2. Bölüm Foto Galeri

Kadir, Nuran ile evlenmemek için kaçar fakat Refik onun peşindedir.

2. Bölüm Foto Galeri

Kadir ve Nuran'ın kaçması herkesi şaşırtmış ve Gülnur'u çileden çıkarmıştır.

2. Bölüm Foto Galeri

Murad'ın izni bitmiş ve görev yerine dönüş için vedalaşmalar başlamıştır.

2. Bölüm Foto Galeri

Murad, kardeşliğim dediği Adem'e, Esma'yı ve kardeşi Fidan'ı emanet eder.

2. Bölüm Foto Galeri

Kadir ve Nuran'ın matem havasında geçen düğününün ortasında tüm kasabayı yasa boğacak bir haber gelir.

2. Bölüm Foto Galeri

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" 2. Bölümüyle Cuma 20.00'de atv'de!

2. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular; Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir), Dilaray Yeşilyaprak (Nuran), Aykut Yılmaz (Vahit), Yalçın Hafızoğlu (Tarık), Melis Özçimen (Gülnur), Melisa Bostancıoğlu (Şükran)

2. Bölüm Foto Galeri

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN