4. Bölüm Foto Galeri

Adem, Kadir, Tarık ve Vahit; İlyas'ın onlara kurduğu tuzağa düşer ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınırlar.
Nuran, Kadir'in yokluğunu aratmamak için kolları sıvar, fırında çalışmaya başlar. Gülnur, Nuran'ı fırında görünce, bu fırsatı kaçırmaz ve hemen Refik'e söyler. Refik apar topar fırına gelip Nuran'a hesap sorar.
Fidan ise Adem ve Esma'nın kendisinden sakladığı vasiyet meselesi yüzünden hem Esma'yı hem de Adem'i suçlar.
Tüm bu karmaşanın ortasında, ne yapması gerektiğini bilemeyen Adem, emanet meselesi yüzünden zor durumdadır.
İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" dördüncü bölümüyle atv ekranlarında.
Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir), Dilaray Yeşilyaprak (Nuran), Aykut Yılmaz (Vahit), Yalçın Hafızoğlu (Tarık), Melis Özçimen (Gülnur), Melisa Bostancıoğlu (Şükran)