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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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ZEMBİLLİ GALERİ

4. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.01.2025, 10:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.01.2025, 10:36
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4. Bölüm Foto Galeri

Adem, Kadir, Tarık ve Vahit; İlyas'ın onlara kurduğu tuzağa düşer ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınırlar.

4. Bölüm Foto Galeri

Nuran, Kadir'in yokluğunu aratmamak için kolları sıvar, fırında çalışmaya başlar. Gülnur, Nuran'ı fırında görünce, bu fırsatı kaçırmaz ve hemen Refik'e söyler. Refik apar topar fırına gelip Nuran'a hesap sorar.

4. Bölüm Foto Galeri

Fidan ise Adem ve Esma'nın kendisinden sakladığı vasiyet meselesi yüzünden hem Esma'yı hem de Adem'i suçlar.

4. Bölüm Foto Galeri

Esma ise Adem ve diğerlerini kurtarmak için İlyas'la görüşmeyi kabul eder.

4. Bölüm Foto Galeri

Tüm bu karmaşanın ortasında, ne yapması gerektiğini bilemeyen Adem, emanet meselesi yüzünden zor durumdadır.

4. Bölüm Foto Galeri

Fakat Fidan, Adem'e beklenmedik bir teklifle gider.

4. Bölüm Foto Galeri

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" dördüncü bölümüyle atv ekranlarında.

4. Bölüm Foto Galeri

Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir), Dilaray Yeşilyaprak (Nuran), Aykut Yılmaz (Vahit), Yalçın Hafızoğlu (Tarık), Melis Özçimen (Gülnur), Melisa Bostancıoğlu (Şükran)

4. Bölüm Foto Galeri

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