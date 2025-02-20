canli-yayin
CANLI YAYIN
Zembilli
14
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün - 3. Fragman
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün - 2. Fragman
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
ZEMBİLLİ GALERİ

8. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 20.02.2025, 10:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.02.2025, 10:50
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
8. Bölüm Foto Galeri

Esma'yı yayla evinden kaçırmaya çalışan İlyas kaza yapar.

8. Bölüm Foto Galeri

Esma yaralanır. Son anda Adem yetişir ve Esma'yı hastaneye götürür. Jandarma her yerde İlyas'ı arar. İlyas her şeye rağmen Esma'nın peşini bırakmaz.

8. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Kadir'e bir telefon gelir, şehirde zengin birinin kızı evleniyordur. Kadir, Vahit'i ikna etmek için camiye gider.

8. Bölüm Foto Galeri

Yaptığı bir sakarlıkla hoparlörün ses düğmesine dokunur. Tüm kasaba, Kadir'in Nuran'ı kaçırma hikayesini öğrenir.

8. Bölüm Foto Galeri

Kadir, Nuran'ı ailelerin hışmından kurtarmak için herkese rest çeker ve Nuran'la evi terk ederler.

8. Bölüm Foto Galeri

Gecesinde katıldıkları düğünde, gelin kaçtığı için düğün iptal olur ancak Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir.

8. Bölüm Foto Galeri

Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir), Dilaray Yeşilyaprak (Nuran), Aykut Yılmaz (Vahit), Yalçın Hafızoğlu (Tarık), Melis Özçimen (Gülnur), Melisa Bostancıoğlu (Şükran)

8. Bölüm Foto Galeri

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" sekizinci bölümüyle ekranlarda

8. Bölüm Foto Galeri

Zembilli yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de atv'de

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN