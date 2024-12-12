atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' başlıyor! Zembilli'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?

Üs Yapım imzası taşıyan, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizi 'Zembilli' çok yakında atv'de başlıyor.
Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan "Zembilli"de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor.
Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alan dizi yakında atv ekranında yerini alacak.
Zembilli, geleneklerin ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu küçük kasabada yaşayan insanların hayatlarına ışık tutuyor.
Aşk, dostluk, aile bağları ve hayallerin peşinden koşmanın önemi, dizinin ana temaları arasında yer alıyor.
Sıcak ve samimi bir atmosferde şekillenen dizi, izleyicilere unutulmaz bir seyir deneyimi sunmayı hedefliyor.
Zembilli'nin oyuncu kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.