canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
9
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • Holding - 2. Fragman
    Holding YENİ FRAGMAN
  • Holding
    Holding YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
ZEMBİLLİ GALERİ

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' başlıyor! Zembilli'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?

atv'nin şimdiden merak konusu haline gelen yeni dizisi 'Zembilli' için geri sayım başladı. İlk Teaser'ın yayınlandığı dizi izleyicilerin yoğun ilgisini çekti. Zembilli'nin oyuncu kadrosu ne? Zembilli'nin konusu ne? Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Tüm detaylar haberimizde...

GİRİŞ TARİHİ: 12.12.2024, 12:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.12.2024, 12:36
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' başlıyor! Zembilli'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?

Üs Yapım imzası taşıyan, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizi 'Zembilli' çok yakında atv'de başlıyor.

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' başlıyor! Zembilli'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?

Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan "Zembilli"de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor.

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' başlıyor! Zembilli'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?

Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alan dizi yakında atv ekranında yerini alacak.

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' başlıyor! Zembilli'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?

Zembilli, geleneklerin ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu küçük kasabada yaşayan insanların hayatlarına ışık tutuyor.

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' başlıyor! Zembilli'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?

Aşk, dostluk, aile bağları ve hayallerin peşinden koşmanın önemi, dizinin ana temaları arasında yer alıyor.

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' başlıyor! Zembilli'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?

Sıcak ve samimi bir atmosferde şekillenen dizi, izleyicilere unutulmaz bir seyir deneyimi sunmayı hedefliyor.

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' başlıyor! Zembilli'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?

İzleyiciler tarafından dizinin çekim yerleri de oldukça merak ediliyor.

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' başlıyor! Zembilli'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?

atv'nin merakla beklenen dizisi Zembilli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çekiliyor.

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' başlıyor! Zembilli'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?

Zembilli'nin oyuncu kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' başlıyor! Zembilli'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?

Zembilli çok yakında atv'de!

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN