Zembilli kasabasının gediklileri...

atv'nin yeni dizisi Zembilli ilk bölümüyle Cuma akşamı ekrana geliyor. Yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği merakla beklenen Zembilli, sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkilemeye geliyor.
Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.
İlk bölümü Cuma akşamı ekrana gelecek olan dizinin proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait.
Zembilli kasabasında bir yanda genç yüreklerin hayatla mücadelesi sürerken diğer yanda aile büyüklerinin hem kendi aralarında hem de birbirlerine karşı tatlı atışmaları keyifli sahnelere sebep olacak.
Davud Harmancı (Kadim Yaşar): Murad ve Fidan'ın babası, kasaba meydanındaki kahvenin sahibidir. Herkesin saygı duyduğu, efendi, sözüne güvenilir, akıllı bir adamdır.
Bekir Doğramacı (Murat Akkoyunlu): Kadir ve Selvi'nin babasıdır. Her şeye muhalif, memnuniyetsiz, dediğim dedik, inatçı bir adamdır. Refik'le her konuda yaptıkları ağız dalaşı 40 yıldır bitmemiştir. Ayakkabı tamircisidir.
Refik Taşçı (Ruhi Sarı): Nuran, Gülnur ve Osman'ın babasıdır. Kasabanın en hali vakti yerinde insanıdır. Nalbur dükkanı vardır. Davud'un kahvesinde oturmak, Bekir'le tartışmak en zevk aldığı şeylerdir.
İdris Selek (Murat Kılıç): Esma'nın babasıdır. Vicdanıyla karısının baskısı arasında kalan, biraz basiretsiz bir adamdır. O an kimin dediği aklına yatıyorsa, ona göre karar değiştirebilir.