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ZEMBİLLİ GALERİ

Zembilli'nin yayın tarihi belli oldu

GİRİŞ TARİHİ: 25.12.2024, 10:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.12.2024, 11:11
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Zembilli'nin yayın tarihi belli oldu

Zembilli Kasabası'nın Hikayesi 3 Ocak Cuma akşamı başlıyor…

Zembilli'nin yayın tarihi belli oldu

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek.

Zembilli'nin yayın tarihi belli oldu

Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan 'Zembilli'de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor.

Zembilli'nin yayın tarihi belli oldu

Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.

Zembilli'nin yayın tarihi belli oldu

Mert, yiğit delikanlılar ile yüreği yüzünden güzel kadınların yaşam mücadeleleri ve dillere destan olan sevdaları Zembilli'de ekrana gelecek.

Zembilli'nin yayın tarihi belli oldu

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı,

Zembilli'nin yayın tarihi belli oldu

Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

'Zembilli' ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı atv'de.

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