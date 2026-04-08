Doğan, İzmir'de yaşayan, yakışıklı ve başarılı bir cerrahtır. Erken yaşlarda babası Tahir Hancıoğlu'yla yaşadığı sarsıcı bir olay, onu ailesinden koparıp İstanbul'dan uzaklaştırmıştır; geride yalnızca ailesini değil, çocukluğunu da bırakmıştır. Hayatını insan hayatını kurtarmaya adamış bir cerrah olarak yaşamını sürdüren Doğan'ın ailesiyle bağları neredeyse tamamen kopmuştur. Tek istisna, küçük kardeşi Melek'tir.

Doğan, Melek'in ısrarıyla yıllar sonra ilk kez İstanbul'a, kardeşi Gülüşan'ın düğünü için döner. Ancak Doğan'ın gelişi Hancıoğlu ailesi için yıllardır saklanan travmaların ve inkâr edilmiş suçların yeniden yüzeye çıkması demektir. Bu sırada Doğan'ın yolu, şirkete avukatlık için başvuran, Çağla ile kesişir. Çağla, ablası Mahinur'un travmalarının gölgesinde büyümüş; güçlü, kararlı ve adalet duygusu keskin genç bir kadındır. Geçmişlerinin bıraktığı derin yaralar, Doğan ile Çağla arasında tesadüflerin ötesine geçen bir bağ kurar.

Hancıoğlu ailesinin ezeli düşmanı Behram, Mahinur'a olan aşkı ile hayatta kalmaya çalışan bir adamdır. Bugün güçlü bir adam olan Behram, geçmişin hesabını sormak üzere gölgelerden Hancıoğlu ailesini izlemektedir.

Düğün gecesinin sonunda yaşanan bir cinayet teşebbüsü, sadece Doğan'ın planlarını değil, tüm dengeleri altüst eder. Bu olay, tozlu raflarda saklı kalmış sırları gün yüzüne çıkarırken; kimin dost, kimin düşman olduğu da belirsizleşir. Sorular büyür, hesaplar karışır ve Doğan'ın yolu Çağla'yla bir kez daha kesişir. Üstelik Doğan'ın şüpheli listesine, kendi öz ailesinden isimler eklenmeye başlar. Artık Doğan'ın önünde iki yol vardır: Ya kaçıp eski hayatına geri dönecek ya da çürümüş düzenin tam ortasında doğruları için dimdik durup sırları bir bir açığa çıkaracaktır.

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yönetmen: Cem Karcı

Oyuncu Kadrosu: Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia).