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A.B.İ. GALERİ

20. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.09.2026 11:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.09.2026 11:58
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20. Bölüm Foto Galeri

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle atv'de!

20. Bölüm Foto Galeri

Saruhan'ın evlilik teklifi, Leyla'yı hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır.

20. Bölüm Foto Galeri

Operasyonu sürdürebilmek için yeni ve tehlikeli bir plan yapan Leyla, bir yandan Saruhan'a yaklaşırken diğer yandan Doğan'a karşı duygularını saklamak zorundadır.

20. Bölüm Foto Galeri

Ancak Leyla'nın anlattıklarındaki boşlukları fark eden Doğan, işin içinde başka bir gerçek olduğundan şüphelenmeye başlar.

20. Bölüm Foto Galeri

Saruhan'a karşı harekete geçen Doğan'ın limanda yaptığı hamle büyük bir krize yol açarken, çözümün anahtarı hiç beklemediği şekilde Sinan'ın eline geçer.

20. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan herkesten uzak, "Mira" adıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Melek'in izini sonunda bulan Doğan, kardeşini korumak için sessizce harekete geçer.

20. Bölüm Foto Galeri

Saruhan'ın Sinan'a karşı kurduğu tehlikeli plan, Doğan'ı yeniden karanlığın içinden çıkmaya zorlarken; limanda ortaya çıkan gizemli mesajlar Saruhan için çok daha büyük bir savaşın başladığının habercisi olacaktır.

20. Bölüm Foto Galeri

Leyla'nın vereceği karar ise Doğan'la arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir.

20. Bölüm Foto Galeri
Oyuncu Kadrosu

A.B.İ. yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

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