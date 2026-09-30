A.B.İ. GALERİ

A.B.İ. 22. Bölümde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 30.09.2026 13:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.09.2026 13:23
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
A.B.İ. 22. Bölümde neler oldu?

Adnan, kaybolan mallarına karşılık Leyla'yı rehin alarak Saruhan'a süre verdi. Leyla'nın hayatını tehlikeye attığı için vicdan azabı çeken Doğan, Behram'la iş birliği yaparak harekete geçti.

A.B.İ. 22. Bölümde neler oldu?

Adnan'la yaptığı pazarlık kaydını Saruhan'a gönderip iki ortağı birbirine düşüren Doğan, takas kargaşasından faydalanarak Leyla'yı kurtardı ve ardından tüm malları gözlerinin önünde ateşe verdi.

A.B.İ. 22. Bölümde neler oldu?

Leyla'yı dağ evine götüren Doğan, onunla duygusal bir yakınlık yakaladıysa da huzurları uzun sürmedi. Bu sırada Saruhan, düşmanının izini sürerken Yaşar ve yanında bulunan Melek'i kaçırttı

A.B.İ. 22. Bölümde neler oldu?

Melek'i kurtarmak için Leyla ile bir plan kuran Doğan, kaçmış süsü veren Leyla'nın getirdiği bilgiler sayesinde baskın yapıp Melek ile Yaşar'ı kurtardı ve yıllardır öldü bilinen abi-kardeş kavuşmuş oldu.

A.B.İ. 22. Bölümde neler oldu?

Sonunda Doğan'ı mezarı başında bulan Saruhan, öldüğünü sandığı düşmanıyla yüzleşti; Doğan silahını Saruhan'a çekerken Leyla'nın da Doğan'a silah doğrultmasıyla üçü amansız bir hesaplaşmanın ortasında kaldı

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN