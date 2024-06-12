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Bağlılık Hasan / Yerli Sinema
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ALAN GALERİ

1. Bölümde neler olacak?

GİRİŞ TARİHİ: 12.06.2024, 22:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.06.2024, 22:30
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1. Bölümde neler olacak?

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi "Alan" Perşembe günü atv ekranlarına geliyor...

1. Bölümde neler olacak?

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan! 100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül

1. Bölümde neler olacak?

Sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor ve seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar. 45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor. Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor.

1. Bölümde neler olacak?

Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor. Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor. En fazla yarışmacıyı eleyen de günün birincisi oluyor.

1. Bölümde neler olacak?

Devam etmek istemezse alana geri dönüyor. Eğer düelloyu kazanan kişinin kategorisinde yarışılmışsa kazanan kişi elenen kişinin kategorisini alarak yarışmaya devam ediyor.

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