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Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

GİRİŞ TARİHİ: 24.05.2024, 09:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.05.2024, 09:13
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Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi Alan yakında atv ekranlarına geliyor...

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

"The Floor" adıyla tüm dünyada reyting rekorları kıran "Alan", Hollanda, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Ukrayna, Macaristan'dan sonra şimdi de Türkiye'de yayınlanacak.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan! 100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor ve seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

En fazla yarışmacıyı eleyen de günün birincisi oluyor. Devam etmek istemezse alana geri dönüyor.

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