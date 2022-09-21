ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

1. Bölüm Foto Galeri

İlk bölüm foto galeri.

GİRİŞ TARİHİ: 21.09.2022, 11:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.09.2022, 11:42
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1. Bölüm Foto Galeri

Güzide Yenersoy, 30 yıllık kocası ve iki çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer bir aile mahkemesi hâkimidir.

1. Bölüm Foto Galeri

Eşi Tarık kendi hukuk bürosu olan tecrübeli ve başarılı bir avukattır.

1. Bölüm Foto Galeri

Oğlu Ozan, bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışmakta, kızı Oylum ise annesinin ısrarıyla girdiği tıp fakültesine devam etmektedir.

1. Bölüm Foto Galeri

Dışarıdan kusursuz görünen Yenersoy Ailesi'nin hayatında her şey yolunda ilerlerken sevgi ve güven üzerine kurulu hayatlarının ardında bambaşka sırlar olduğu ortaya çıkar ve madalyonun öteki yüzü Güzide için bambaşka mücadelelere, eski defterlerin gün yüzüne çıkmasına ve öngörülmesi zor yeniliklere yol açar.

1. Bölüm Foto Galeri

Çok sevdiği ve hayatını adadığı ailesinin her bir ferdi Güzide'ye yalan söylemektedir.

1. Bölüm Foto Galeri

Güzide, Oylum'un ne pahasına olursa olsun hayallerinin peşinden gitme kararından, iş hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Ozan'ın kolay yoldan köşeyi dönme planlarından ve en önemlisi, otuz yıllık kocası Tarık'ın beş yıldır ikinci bir ailesi olduğundan habersizdir.

1. Bölüm Foto Galeri

Bir tesadüf eseri eşi Tarık'la ilgili gerçekler ortaya çıktığında Güzide'nin hayatı başına yıkılır.

1. Bölüm Foto Galeri

Şimdi Güzide, doğru bildiği yalanlarla yüzleşmeli ve yıllardır ödün vermediği benliğini koruyarak bu zorlu mücadeleden zaferle çıkmalıdır.

1. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak ilk bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de.

1. Bölüm Foto Galeri

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