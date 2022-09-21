1. Bölüm Foto Galeri

Güzide Yenersoy, 30 yıllık kocası ve iki çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer bir aile mahkemesi hâkimidir.
Oğlu Ozan, bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışmakta, kızı Oylum ise annesinin ısrarıyla girdiği tıp fakültesine devam etmektedir.
Dışarıdan kusursuz görünen Yenersoy Ailesi'nin hayatında her şey yolunda ilerlerken sevgi ve güven üzerine kurulu hayatlarının ardında bambaşka sırlar olduğu ortaya çıkar ve madalyonun öteki yüzü Güzide için bambaşka mücadelelere, eski defterlerin gün yüzüne çıkmasına ve öngörülmesi zor yeniliklere yol açar.
Güzide, Oylum'un ne pahasına olursa olsun hayallerinin peşinden gitme kararından, iş hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Ozan'ın kolay yoldan köşeyi dönme planlarından ve en önemlisi, otuz yıllık kocası Tarık'ın beş yıldır ikinci bir ailesi olduğundan habersizdir.
Şimdi Güzide, doğru bildiği yalanlarla yüzleşmeli ve yıllardır ödün vermediği benliğini koruyarak bu zorlu mücadeleden zaferle çıkmalıdır.