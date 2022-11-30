ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

11. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 30.11.2022, 10:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.11.2022, 10:40
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11. Bölüm Foto Galeri

Tarık, Öykü'yü alıp giderek Yeşim'e ders vermek ister. Kızıyla rahat edebileceği tek yer Ozan'ın terk ettiği evidir.

11. Bölüm Foto Galeri

Öykü'nün durumdan çok etkilenip üzüldüğünün farkında olan Tarık, kızını annesinden uzak tutmak konusunda tereddüt yaşar.

11. Bölüm Foto Galeri

Oylum onu çok mutlu edecek bir haber alırken aynı zamanda hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalır.

11. Bölüm Foto Galeri

Annesine gerçekleri itiraf etmekten korkarken, Tolga'nın bu yalanların gölgesinde yaşamaya tahammülü gittikçe azalmaktadır.

11. Bölüm Foto Galeri

Sonunda hayatını yoluna koyan Ozan yeniden annesinin yanına taşınır. İş yerinde fark ettiği ters bir durumu Oltan'a anlatmak isterken Oltan'ı Yeşim'le baş başa yakalar.

11. Bölüm Foto Galeri

Ozan, ortaya çıktığında dengeleri yeniden değiştirecek bu bilgiyle ne yapacaktır?

11. Bölüm Foto Galeri

Kötü günleri atlatıp ailesiyle mutlu olmaya çalışan Güzide ailesine karşı daha anlayışlı olmaya çalışır. Her daim destekçisi olan Sezai'nin geçmişine dair merakları olsa da bazı soruları sormaya çekinmektedir.

11. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak'ın on birinci bölümünde, Yenersoy kardeşlerinin tesadüfen karşılaştıkları sürpriz ve bunun sonucunda verdikleri karar yine bütün aileyi etkileyecektir. Ancak herkesin çekindiği Güzide'nin bu karara tepkisi ne olacaktır?

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