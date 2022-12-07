ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ALDATMAK GALERİ

12. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.12.2022, 10:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.12.2022, 10:57
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
12. Bölüm Foto Galeri

Güzide, Oylum'un yalanlarının ortaya çıkmasıyla tamamen yıkılır.

12. Bölüm Foto Galeri

Aylardır başına gelenlerin verdiği dolmuşlukla, üstelik gerçekleri ifşa eden Yeşim olunca, Tarık'a bile göstermediği tepkiyi Oylum'a gösterir.

12. Bölüm Foto Galeri

Oylum gerçekleri itiraf etmemesinin pişmanlığını yaşarken her şeye sebep olan Yeşim'e olan öfkesi gittikçe büyür. Öyle ki Yeşim'e vereceği ders en yakınlarını bile şaşırtır.

12. Bölüm Foto Galeri

Başına gelenler yetmezmiş gibi karşısına çıkan kötü sürprizler de devam eder. Oylum'un yaşadıkları hayatındaki tüm dengeleri değiştirir ve hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olur.

12. Bölüm Foto Galeri

Ne olursa olsun bütün bu süreçte Ozan hem kardeşine hem de annesine destek olur. Tolga ile de arasındaki iletişimi oldukça ilerletir. Ozan, Oylum'u evlatlıktan reddeden annesinin kendisiyle ilgili gerçekleri öğrendiğinde başına geleceklerden korkmaktadır.

12. Bölüm Foto Galeri

Yeşim'in gerçek yüzünü bütün çıplaklığıyla gören Tarık'ın artık ona tahammülü kalmaz. Güzide'ye ihanet edip ailesini yıktığı için olan üzüntüsü katlanır.

12. Bölüm Foto Galeri

Ancak onu asıl korkutan Güzide'den gelen hamleler olur. Çünkü Tarık'ın yalanları sadece ikinci ailesiyle bitmemektedir.

12. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak'ın on ikinci bölümünde, herkes öfke ve intikam hırsıyla beraber kendi sınırlarını aşan şaşırtıcı adımlar atacak!

12. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Perşembe 20.00'de atv'de

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN