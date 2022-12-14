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ALDATMAK GALERİ

13. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.12.2022, 11:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.12.2022, 11:55
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13. Bölüm Foto Galeri

Tarık, Yeşim'in onca yalanı ve oyunu yüzünden Öykü'nün kaybolduğuna inanmaz. Sahip olduğu servetin ortaya çıkmasıyla etrafındaki herkesten bir hamle bekliyordur.

13. Bölüm Foto Galeri

Ancak kızının gerçekten tehlikede olduğunu fark ettiğinde her şey için artık çok geç olacak mıdır?

13. Bölüm Foto Galeri

Annesinin yüz çevirmesine rağmen Oylum yalnız değildir. Aile bireyleri, Selin ve özellikle Tolga ona hem maddi, hem manevi destek olur.

13. Bölüm Foto Galeri

Etrafındakilere daha fazla yük olmak istemeyen Oylum hayatında yeni bir başlangıç yapmak için bir adım atmaya karar verir. Bütün bunlar olurken hayatına yeni giren insanın planlarından bihaberdir.

13. Bölüm Foto Galeri

Ozan inşaatta tespit ettiği uygunsuzlukları Oltan'a anlatır. Bunun işyerinde ona alenen düşman kazandıracağını farkındadır ama durumlar onun bile tahmin edemeyeceği bir noktaya gelir.

13. Bölüm Foto Galeri

Güzide her ne kadar Oylum'u tamamen sildiğini söylese de içten içe kızına duyduğu özlem ve üzüntü gün geçtikçe büyür. Ama ne olursa olsun Oylum ve Tarık konusunda geri adım atmaz.

13. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak'ın on üçüncü bölümünde, Güzide'nin uzun zaman önce tahmin ettiği tehlike artık kendini açıkça belli eder.

13. Bölüm Foto Galeri

Ancak patlayan olaylar düşündüğünden de vahimdir.

13. Bölüm Foto Galeri

Güzide ailesini kurtarmak için ya vicdanını susturacak

13. Bölüm Foto Galeri

ya da sevdiklerini kendi elleriyle felakete sürükleyecektir.

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