ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

14. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 21.12.2022, 11:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.12.2022, 12:52
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14. Bölüm Foto Galeri

Güzide Tarık'ın çocuklarına bile sırtını dönmesiyle bir kez daha onun gerçek yüzüyle karşılaşır.

14. Bölüm Foto Galeri

Tüm kırgınlıklarını geride bırakıp çocuklarını kanatlarının altına alması gerektiğini anlar.

14. Bölüm Foto Galeri

Ozan'ın hayatı ile kendi vicdanı arasında yapacağı tercih ise onu çok daha büyük bir çıkmaza sürükler.

14. Bölüm Foto Galeri

Ozan'ın hayatı ile kendi vicdanı arasında yapacağı tercih ise onu çok daha büyük bir çıkmaza sürükler.

14. Bölüm Foto Galeri

Ozan'ın hayatı ile kendi vicdanı arasında yapacağı tercih ise onu çok daha büyük bir çıkmaza sürükler.

14. Bölüm Foto Galeri

Oylum büyük bir gelecek kaygısı içindedir. Artık bir hayali dahi olmayan bir lise mezunu olmayı kaldıramaz.

14. Bölüm Foto Galeri

Onun hayatına tesadüfen giren Behram ise zannettiğinden çok daha yakındadır.

14. Bölüm Foto Galeri

Karşılarına aniden çıkan bu yeni adam Oylum ve Tolga aşkının bir sınavı olacağının sinyallerini vermeye çoktan başlamıştır.

14. Bölüm Foto Galeri

Hapiste karanlık tarafını kabullenen Ozan yeni çevresine çabuk alışır. Aynı zamanda hala her şeye sebebiyet verenin en yakınındaki Oltan olduğundan habersizdir. Hapiste karanlık tarafını kabullenen Ozan yeni çevresine çabuk alışır. Aynı zamanda hala her şeye sebebiyet verenin en yakınındaki Oltan olduğundan habersizdir.

14. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak'ın on dördüncü bölümünde, Güzide altında kaldığı yükleri artık taşıyamaz. Tarık en son ve vurucu darbesiyle Güzide'yi tamamen çileden çıkarmayı başarır. Lakin Güzide'nin öfkesinin karşısında durabilecek midir?

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