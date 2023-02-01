ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

19. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.02.2023, 10:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.02.2023, 10:26
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19. Bölüm Foto Galeri

Tarık radikal hamlesiyle Güzide ve çocuklarının beş parasız ortada kalmalarına sebep olur. Bu çaresiz ortamda, Güzideler'in yardımına Behram koşar. Güzide böylelikle Tarık'ın onun kuyusunu kazmaya uzun zaman önce başladığını fark eder.

19. Bölüm Foto Galeri

Tarık'ın geçmişinden gelen misafir Yeşim'den önce Tarık'ın kendisiyle birlikte olduğunu iddia eder. Üstelik bu davetsiz misafirin yanında Öykü yaşlarında bir kız çocuğu da vardır.

19. Bölüm Foto Galeri

Güzide'nin evine yerleşen Yeşim zafer kazandığını düşünse de Tarık'la mutlu olamayacağını anlaması uzun sürmez. Bununla birlikte geçmişten gelen bir tehdit yüzünden Yeşim yeniden Tarık'ın arkasından iş çevirmeye başlar.

19. Bölüm Foto Galeri

Hem iş hem de özel hayatında diken üstünde olan Ozan, bir yandan Oltan'a karşı intikam planını uygularken diğer yandan ailesini evinden eden babasıyla yüzleşir.

19. Bölüm Foto Galeri

Elmas'ın da desteğiyle, bu yüzleşmenin Tarık için sonuçları ağır olur.

19. Bölüm Foto Galeri

Tolga cephesinde yaşadığı yıkımı atlatamayan Oylum, içini dayısına döker.

19. Bölüm Foto Galeri

Güzide sürekli yardımlarına koşan Behram'ın Oylum'a olan ilgisini fark eder.

19. Bölüm Foto Galeri

Oylum'dan kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmayan Tolga ise onu bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.

19. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak'ın 19. Bölümünde herkes kendi geçmiş hesaplarıyla yüzleşirken, bu yüzleşmelerin bedeli ağır olacaktır.

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