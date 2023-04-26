ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

28. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.04.2023, 11:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.04.2023, 11:16
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28. Bölüm Foto Galeri

Zeliş'in Yeşim ile akrabalığının ortaya çıkması bomba etkisi yaratır.

28. Bölüm Foto Galeri

Güzide bu tesadüfe şüpheci yaklaşırken Ozan'ın Zeliş'e bakış açışını sorgulamasına sebep olur.

28. Bölüm Foto Galeri

Masumiyetini kanıtlamak için çaresiz kalan Zeliş, kendini Oltan ile ilgili tehlikeli bir görevin içinde bulur.

28. Bölüm Foto Galeri

Diyarbakır'dan tanıdık bir yüzün ortaya çıkışı Behram cephesinde şartların değişmesine sebep olacaktır.

28. Bölüm Foto Galeri

Oylum kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulunca Behram, Oylum'un canı için kendininkini tehlikeye atar.

28. Bölüm Foto Galeri

Sezai'nin davasına kendini iyiden iyiye vermiş olan Güzide, bir yandan da Tarık ile ilgili radikal bir karar almak zorunda kalır.

28. Bölüm Foto Galeri

Ancak bu kararı, onu asla tahmin edemeyeceği bir sonuca götürecektir.

28. Bölüm Foto Galeri

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

28. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular : Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Aras Aydın (Behram), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy), Defne Samyeli (Elmas), Asena Girişken (Yeşim Denizeren), Cem Sürgit (Ümit Özgüder), Meltem Baytok (Nazan Tokluca), Burcu Söyler (Selin), Burak Acar (Mesut), Canan Ürekil (Zeynep), Masal Ayşe Gencer (Öykü)

28. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak Perşembe saat 20.00'da yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

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