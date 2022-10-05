ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

3. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 05.10.2022, 10:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.10.2022, 10:44
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3. Bölüm Foto Galeri

Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verilmesi, Güzide'nin evine bir ateş daha düşmesine sebep olur.

3. Bölüm Foto Galeri

Tim'in ailesi, tüm nüfuzunu kullanarak Oylum'un masumiyetinin kanıtlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

3. Bölüm Foto Galeri

Ozan, yediği vurgundan sonra bir çıkış yolu aramakta, türlü bahanelerle Oltan'ın parasını kaybettiğini saklamaya çalışmaktadır.

3. Bölüm Foto Galeri

Oltan durumu sezerken Ozan'ın pervasız hamleleri, girdiği bataklığa çırpındıkça daha çok saplanmasına sebep olacaktır.

3. Bölüm Foto Galeri

Yeşim'in gözünü yeniden boyamayı başaran Tarık, Güzide'yi kritik bir seçim yapmak zorunda bırakacaktır.

3. Bölüm Foto Galeri

Bir hakim olarak her konuda adalet yargısına çok güvenen Güzide, söz konusu ailesi olduğunda soğukkanlı davranabilecek midir?

3. Bölüm Foto Galeri

3. Bölüm Foto Galeri

3. Bölüm Foto Galeri

3. Bölüm Foto Galeri

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