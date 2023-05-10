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ALDATMAK GALERİ

30. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 10.05.2023, 10:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.05.2023, 11:04
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30. Bölüm Foto Galeri

Mualla söyledikleriyle Güzide'nin bütün dünyasını alt üst eder.

30. Bölüm Foto Galeri

Kızını yalnız bırakmamaya kararlı olan Güzide bir çıkış yolu bulmak için harekete geçer.

30. Bölüm Foto Galeri

Oylum, annesinin desteğini arkasında hissetmesiyle birlikte ailesine sıkıca kenetlenir.

30. Bölüm Foto Galeri

Güzide ve çocukları çözüm arayışındayken, ailesini yeniden kazanmak isteyen Tarık'tan onlara büyük bir yardım gelir.

30. Bölüm Foto Galeri

Ancak bu yardım, Sezai'nin pek hoşuna gitmeyecektir.

30. Bölüm Foto Galeri

Sezai, Tarık ile ilgili öğrendiklerinden sonra geçmişin hesabını kapatmak için soluğu onun yanında alır.

30. Bölüm Foto Galeri

. Güzide, Ozan ve Oylum buldukları çözüm yolu için büyük bir plan kurarlar.

30. Bölüm Foto Galeri

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

30. Bölüm Foto Galeri

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Aras Aydın (Behram), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy), Defne Samyeli (Elmas), Asena Girişken (Yeşim Denizeren), Cem Sürgit (Ümit Özgüder), Meltem Baytok (Nazan Tokluca), Selin Kahraman (Zeliş), Burcu Söyler (Selin), Burak Acar (Mesut), Canan Ürekil (Zeynep), Masal Ayşe Gencer (Öykü) ve Özlem Tokaslan (İlknur Gülsoy) ve Nursel Köse (Mualla Dicleli)

30. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak yeni bölümleriyle Perşembe 20.00'de atv'de

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