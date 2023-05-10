30. Bölüm Foto Galeri

Güzide ve çocukları çözüm arayışındayken, ailesini yeniden kazanmak isteyen Tarık'tan onlara büyük bir yardım gelir.
Sezai, Tarık ile ilgili öğrendiklerinden sonra geçmişin hesabını kapatmak için soluğu onun yanında alır.
atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Aras Aydın (Behram), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy), Defne Samyeli (Elmas), Asena Girişken (Yeşim Denizeren), Cem Sürgit (Ümit Özgüder), Meltem Baytok (Nazan Tokluca), Selin Kahraman (Zeliş), Burcu Söyler (Selin), Burak Acar (Mesut), Canan Ürekil (Zeynep), Masal Ayşe Gencer (Öykü) ve Özlem Tokaslan (İlknur Gülsoy) ve Nursel Köse (Mualla Dicleli)