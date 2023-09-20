ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

38. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 20.09.2023, 10:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.09.2023, 10:39
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38. Bölüm Foto Galeri

Ortaya çıkan sırla birlikte bildiği her şeyi sorgulamaya başlayan Güzide, bu sırrın sadece buzdağının görünen kısmı olduğundan habersizdir.

38. Bölüm Foto Galeri

Güzide cevaplar aramaya başlasa da, bu cevaplar pek çok soruyu da beraberinde getirecektir.

38. Bölüm Foto Galeri

Bebeğine kavuşan Oylum, Behram'ın durumu konusunda ne hissedeceğini bilememektedir.

38. Bölüm Foto Galeri

Oylum, Kahraman'ın bir ricası sonucu büyük bir karar vermek durumunda kalınca zor bir durumda kalır.

38. Bölüm Foto Galeri

Bu karar, Dicleli ailesi ile olan savaşında kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.

38. Bölüm Foto Galeri

38. Bölüm Foto Galeri

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