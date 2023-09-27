ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

39. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 27.09.2023, 11:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.09.2023, 11:29
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39. Bölüm Foto Galeri

Boşanma davası sebebiyle hayatında büyük bir değişimin başlangıcında olan Güzide, aldığı haberle sarsılır.

39. Bölüm Foto Galeri

Her koşulda yanında olan Sezai ise, Güzide ve ailesine yardım etmek için her şeyi göze alır.

39. Bölüm Foto Galeri

Sürpriz bir ismin daha gözünü karartması ise, ailedeki herkesi büyük bir korkunun eşiğine sürüklemek üzeredir.

39. Bölüm Foto Galeri

Bebeği için Diclelilerle büyük savaşlar vermek zorunda kalan Oylum'un hayatında yeni bir sayfa açılmak üzeredir. Oylum ile tanıştığından beri hayatı eskisi gibi olmayan Kahraman; ailesi ile Oylum arasındaki savaşta nerede duracağını bilemez.

39. Bölüm Foto Galeri

Zeliş, Ozan'dan sakladığı kirli sırrın üstünü örtmek için daha da ileri gitmek zorunda kalırken, Ozan'ın da kendi sırları vardır.

39. Bölüm Foto Galeri

Yanlış zamanda yanlış yerde olması ise bu sırrın gizliliğini tehlikeye sokacaktır.

39. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de atv'de!

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