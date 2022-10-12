ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

4. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 12.10.2022, 10:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.10.2022, 10:15
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4. Bölüm Foto Galeri

Oylum'u kurtarmanın yollarını arayan Güzide'nin kararlılığı Sezai'yi etkiler. Davaya bakan hâkime ulaşan Güzide, Oylum'u tutuksuz yargılatmanın yolunu bulmuş gibidir.

4. Bölüm Foto Galeri

Oylum'u kurtarmak için karşı cepheyle savaş halinde olan Güzide için, yaptığı cesur hamlenin bedeli çok ağır olacaktır.

4. Bölüm Foto Galeri

Kaan'ı kazayla bıçaklayan Ozan işlemediği bir cinayetin vicdani yüküyle Oltan'ın eline düşer. Oltan, bir yandan Yenersoy Ailesi'ne dostluk ederken diğer yandan aileye karşı kozlarını biriktirmektedir.

4. Bölüm Foto Galeri

Tolga ile yakınlaşan ve halen Amerika'ya gitme hayalinden vazgeçmeyen Oylum ise hislerine karşı koymaya çalışmaktadır.

4. Bölüm Foto Galeri

Güç sarhoşluğu yaşamakta olan Yeşim, istediklerini alamayınca Güzide'ye düşman kesilir.

4. Bölüm Foto Galeri

Yeşim'in cüretkar hamleleri, Güzide'nin iş hayatında zor duruma düşmesine sebep olur.

4. Bölüm Foto Galeri

Aşık olduğu kadının bu yönüne ilk defa şahit olan Tarık, hem özel hem de profesyonel hayatında kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

4. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de

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