ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

40. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 04.10.2023, 10:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.10.2023, 10:53
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40. Bölüm Foto Galeri

Mualla'nın oyunlarına daha fazla dayanamayan Oylum, oğluna kavuşmak için her şeyi göze alacak hale gelir.

40. Bölüm Foto Galeri

Torununu kurtarmak için her yolu deneyen Güzide, Mualla'nın her hareketini ne kadar titiz şekilde planladığıyla bir kez daha yüzleşir.

40. Bölüm Foto Galeri

Zeliş'in sakladığı karanlık sırlardan biri açığa çıkınca Güzide için Ozan cephesinde de sorunlar patlak vermeye başlar.

40. Bölüm Foto Galeri

Ancak Zeliş'in hiç de hafife alınmaması gerektiği bütün ailenin önünde gözler önüne serilecektir.

40. Bölüm Foto Galeri

Tarık, Güzide'ye karşı ortaya yeni çıkan ittifakı dağıtmak için şaşırtıcı bir hamle yaparken, Sezai sevdiği kadının her koşulda yanında olduğunu bir kez daha kanıtlar.

40. Bölüm Foto Galeri

Fakat Sezai'nin araştırdığı bir gizem, herkes için büyük bir şaşkınlığı da beraberinde getirecektir.

40. Bölüm Foto Galeri

Güzide öğrendiği gerçeği sindirebilecek mi?

40. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de

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