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ALDATMAK GALERİ

41. Bölümde neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 13.10.2023, 11:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.10.2023, 11:14
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41. Bölümde neler yaşandı?

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak'ın dün akşam ekrana gelen kırk birinci bölümü AB kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

41. Bölümde neler yaşandı?

Güzide hastanede karışan evladının izini sürmeye devam ederken eline oğlu olma ihtimali olan bir isim geçti. Tarık'la birlikte buldukları adrese gidince karşılarına çıkan kişi DNA testi karşılığında para isteyince ikili büyük bir şok yaşadı.

41. Bölümde neler yaşandı?

Çıkan tartışma sonrasında Tarık ve Güzide bir sonuç almadan evlerine dönseler de yardım Sezai'den geldi.

41. Bölümde neler yaşandı?

Oylum'un bebekle birlikte eve geç kalması Mualla'nın ortalığı birbirine katmasına sebep oldu. Güzide'nin kapısına dayanan Mualla, Oylum'un sadece bebeği doktora götürdüğünü öğrenince hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladı.

41. Bölümde neler yaşandı?

Mualla'nın baskılarına karşın Oylum ise Kahraman'ın desteğiyle evdeki tutsak hayatından bir nebze de olsun uzaklaştı. Ancak Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü dönen Tolga, Kahraman'la yaptığı kavga sonucu işleri iyice karıştırdı.

41. Bölümde neler yaşandı?

Tolga'nın, Kahraman'ın Oylum'a karşı bir şeyler hissettiğini söylemesi Oylum'u şok ederken olaylara şahit olan Nazan'ın ise gerçekler gözünden kaçmadı. Tolga, kendine dahi itiraf edemediği duygularını yüzüne vurunca Kahraman bu durumu Nazan'dan daha fazla gizleyemedi.

41. Bölümde neler yaşandı?

Tarık'la yeniden bir aile olmak için evine dönen Yeşim'in kararı Güzide'yi bir hayli şaşırttı. Ozan ve Zeliş'in ardından karşısında Yeşim'i gören Azra bu duruma bir hayli bozuldu. Diğer yanda İpek, Serra ve Azra arkadaşlığı İpek'in kontrolsüz hareketleriyle tehlikeli bir hal almaya başladı.

41. Bölümde neler yaşandı?

Kahraman ve Tolga kavgasından haberdar olan Mualla öfkeden deliye döndü. Oylum'u suçlayan Mualla, bebeği elinden alarak Oylum'u evden kovdu.

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