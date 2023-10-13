41. Bölümde neler yaşandı?

Tarık'la yeniden bir aile olmak için evine dönen Yeşim'in kararı Güzide'yi bir hayli şaşırttı. Ozan ve Zeliş'in ardından karşısında Yeşim'i gören Azra bu duruma bir hayli bozuldu. Diğer yanda İpek, Serra ve Azra arkadaşlığı İpek'in kontrolsüz hareketleriyle tehlikeli bir hal almaya başladı.