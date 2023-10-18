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42. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 18.10.2023, 12:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.10.2023, 12:12
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42. Bölüm Foto Galeri

Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur.

42. Bölüm Foto Galeri

Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir.

42. Bölüm Foto Galeri

Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir.

42. Bölüm Foto Galeri

Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur.

42. Bölüm Foto Galeri

Bir anlık bir dikkatsizlik ise, Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır.

42. Bölüm Foto Galeri

Oylum'un bebeği için verdiği savaşa elinden geldiğince destek olmaya çalışan Güzide için ailesini bir arada tutmak git gide zorlaşmaktadır.

42. Bölüm Foto Galeri

Bu süreçte en büyük dayanağı olan Sezai, İpek ile Güzide'yi nihayet tanıştırır.

42. Bölüm Foto Galeri

İpek, daha ilk karşılaşmada Güzide'yi büyük bir ikilem içinde bırakmak üzeredir.

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