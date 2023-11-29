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47. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.11.2023, 11:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.11.2023, 11:29
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47. Bölüm Foto Galeri

İlknur'un vurulduğu haberi herkesin gündemine oturur. Behram cinayetine dair detayların ortaya çıkması, Güzide'yi korkunç bir kaosun merkezine taşımıştır.

47. Bölüm Foto Galeri

Zeliş'in hareketlerinden Ozan'ın sorumlu tutulacağından endişelenen Güzide büyük bir sınavla yüzleşmek üzeredir.

47. Bölüm Foto Galeri

Aklı sürekli evlatlarıyla meşgul olan Güzide'nin düşmanları, bu durumdan yararlanmak için elinden geleni yapacaktır.

47. Bölüm Foto Galeri

Oylum cephesinde ise işler karmaşıklaşmaya devam etmektedir.

47. Bölüm Foto Galeri

Kahraman, artık Oylum'a olan duygularını kimseden saklayamaz hale gelirken Tolga, Oylum'u hala unutamadığını beklenmedik birine itiraf eder.

47. Bölüm Foto Galeri

Hayatında huzur isteyen Oylum için bir isimle köprüleri yakmanın zamanı artık gelmiştir.

47. Bölüm Foto Galeri

Evdeki korkunç saldırıdan sonra Zeliş'in artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır.

47. Bölüm Foto Galeri

Zeliş'e karşı büyük öfke besleyen Mualla, oğlunun intikamı için ne kadar ileri gidecektir?

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