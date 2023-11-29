47. Bölüm Foto Galeri

İlknur'un vurulduğu haberi herkesin gündemine oturur. Behram cinayetine dair detayların ortaya çıkması, Güzide'yi korkunç bir kaosun merkezine taşımıştır.
Zeliş'in hareketlerinden Ozan'ın sorumlu tutulacağından endişelenen Güzide büyük bir sınavla yüzleşmek üzeredir.
Aklı sürekli evlatlarıyla meşgul olan Güzide'nin düşmanları, bu durumdan yararlanmak için elinden geleni yapacaktır.
Kahraman, artık Oylum'a olan duygularını kimseden saklayamaz hale gelirken Tolga, Oylum'u hala unutamadığını beklenmedik birine itiraf eder.