5. Bölüm Foto Galeri

Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir. Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür.
Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir.
Bütün bunların arasında, Oylum bir dikkatsizliği sonucu foyasının ortaya çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalır.
Bir çıkmaza giren Ozan, Oltan'a her şeyi anlatır. Oltan'ın Yenersoy Ailesi'ne karşı edindiği bilgiler giderek artmakta ve tehlikeli bir hal almaya başlamaktadır.