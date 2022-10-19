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ALDATMAK GALERİ

5. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.10.2022, 10:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.10.2022, 10:50
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5. Bölüm Foto Galeri

Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur.

5. Bölüm Foto Galeri

Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir. Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür.

5. Bölüm Foto Galeri

Kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf edenler arasında, beklemediği bir isim de vardır.

5. Bölüm Foto Galeri

Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir.

5. Bölüm Foto Galeri

Bütün bunların arasında, Oylum bir dikkatsizliği sonucu foyasının ortaya çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalır.

5. Bölüm Foto Galeri

Bir çıkmaza giren Ozan, Oltan'a her şeyi anlatır. Oltan'ın Yenersoy Ailesi'ne karşı edindiği bilgiler giderek artmakta ve tehlikeli bir hal almaya başlamaktadır.

5. Bölüm Foto Galeri

Tarık, özel hayatında dengeyi sağlamak için çırpınırken,

5. Bölüm Foto Galeri

Yeşim onun ilgisini yeniden çekebilmek için çok daha fazlasını yapmaya hazırdır.

5. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak'ta işler çıkmaza giriyor

5. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de

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