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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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ALDATMAK GALERİ

58. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.02.2024, 10:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.02.2024, 10:45
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58. Bölüm Foto Galeri

Sezai'nin verdiği hayat mücadelesi Güzide ve İpek'i çarpıcı bir yüzleşmeye sürükler.

58. Bölüm Foto Galeri

Tarık'a karşı kozunu kaybeden Yeşim, kocası üzerindeki üstünlüğünü korumak için yeni yollara başvurur.

58. Bölüm Foto Galeri

Güzel haberler alan Ümit ve Yeşim işlerinde büyük bir sıçrama yaşarlar.

58. Bölüm Foto Galeri

Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin'in durumunun ciddiyetiyle bir kez daha yüzleşir.

58. Bölüm Foto Galeri

Oylum ise, Kahraman ile huzuru yakalamışken Tolga'dan uzak durmak için elinden geleni yapar.

58. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada hayatına giren eski bir arkadaş ona beklenmedik bir sürpriz yapacaktır.

58. Bölüm Foto Galeri

Güzide oğlunu bulmak için yeniden cesaretlenir.

58. Bölüm Foto Galeri

Ancak geçmişi deşen tek kişi o değildir. Dicleli ailesinin sırları beklenmedik bir isimle kesişecektir…

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