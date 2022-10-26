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ALDATMAK GALERİ

6. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.10.2022, 10:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.10.2022, 10:20
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6. Bölüm Foto Galeri

Oltan ile girdiği çıkar çatışması Güzide'yi zor durumda bırakır.

6. Bölüm Foto Galeri

Güzide, adaletsizliğe karşı güçlü duruşundan taviz vermediği takdirde Oltan'ın bu meseleyi kolay kolay kapatmayacağının farkındadır.

6. Bölüm Foto Galeri

Borç içindeki Ozan hem tefecinin, hem de Lara ve Kaan'ın zorlamaları yüzünden iyice köşeye sıkışmıştır. Lara, Oltan tehdidine karşı Kaan'ı uyarsa da Kaan bu uyarıyı dinlemez ve Lara'yı Ozan'a karşı tehlikeli bir hamleye zorlar.

6. Bölüm Foto Galeri

Bu hamle Ozan için zorlu ama bir o kadar da beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

6. Bölüm Foto Galeri

Yeşim'in ısrarlarına dayanamayan Tarık, Oylum'u yeni evine Öykü ile tanışmaya davet eder.

6. Bölüm Foto Galeri

Oylum, her ne kadar babasıyla ilişkisini düzeltmek istese de Yeşim'in evine gitmek konusunda kararsızdır.

6. Bölüm Foto Galeri

Annesine ihanet etmeyi bir türlü göze alamayan Oylum verdiği ani kararla hayatının alt üst olmasına sebep olacaktır.

6. Bölüm Foto Galeri

Oylum, babasının ikinci eşiyle tanışmayı kabul edecek mi?

6. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de

6. Bölüm Foto Galeri

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